Mersin’de ortaokul öğrencisinden tüfekli dehşet! Okul müdürünü vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan korkunç olayda, ortaokul öğrencisi M.K., (12) okul bahçesinde, okul müdürü E.K'yi (39) tüfekle vurdu. Müdür K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 12 yaşındaki öğrenci ise ifadesi için karakola götürüldü. Öte yandan, müdürün vurulduğu ana ait görüntüler kameralara yansıdı.

Korkunç olayın adresi Mersin'in Anamur ilçesi oldu. İlçedeki bir ortaokulun müdürü E.K., iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı.