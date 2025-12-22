Mersin'de ortaokul öğrencisinden tüfekli dehşet! Okul müdürünü vurdu

Mersin’de ortaokul öğrencisinden tüfekli dehşet! Okul müdürünü vurdu

Son dakika haberleri... Mersin'in Anamur ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 7'nci sınıf öğrencisi M.K. okul bahçesinde müdürü Ender Kara'yı, tüfekle vurdu. M.K.'nin ailevi sorunları olduğu öğrenilirken okul müdürü Ender Kara (39), ağır yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan korkunç olayda, ortaokul öğrencisi M.K., (12) okul bahçesinde, okul müdürü E.K'yi (39) tüfekle vurdu. Müdür K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 12 yaşındaki öğrenci ise ifadesi için karakola götürüldü. Öte yandan, müdürün vurulduğu ana ait görüntüler kameralara yansıdı.

Korkunç olayın adresi Mersin'in Anamur ilçesi oldu. İlçedeki bir ortaokulun müdürü E.K., iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı.

TÜFEKLE GELDİ, OKUL BAHÇESİNDE MÜDÜRÜ VURDU

Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan K.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MÜDÜR AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan E.K. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan okul müdürü K.'nin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüler'de K.'nin oturduğu, tüfekle yaklaşan çocuğun müdüre ateş ettiği görüldü. Öte yandan korkunç olayın ardından okul tatil edildi.

