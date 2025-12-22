Mersin’de ortaokul öğrencisinden tüfekli dehşet! Okul müdürünü vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan korkunç olayda, ortaokul öğrencisi M.K., (12) okul bahçesinde, okul müdürü E.K'yi (39) tüfekle vurdu. Müdür K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 12 yaşındaki öğrenci ise ifadesi için karakola götürüldü. Öte yandan, müdürün vurulduğu ana ait görüntüler kameralara yansıdı.
Korkunç olayın adresi Mersin'in Anamur ilçesi oldu. İlçedeki bir ortaokulun müdürü E.K., iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı.
TÜFEKLE GELDİ, OKUL BAHÇESİNDE MÜDÜRÜ VURDU
Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan K.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
MÜDÜR AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan E.K. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan okul müdürü K.'nin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüler'de K.'nin oturduğu, tüfekle yaklaşan çocuğun müdüre ateş ettiği görüldü. Öte yandan korkunç olayın ardından okul tatil edildi.