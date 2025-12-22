MSÜ başvuru ve sınav takvimi belli oldu! 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

MSÜ başvuru ve sınav takvimi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi sonrasında MSÜ başvuru tarihi belli oldu. İşte MSÜ 2026 sınav takvimi…

2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.

2026 MSÜ TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025