Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Kadıköy'deki yangın, saat 15.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bulunan iki bloklu 5 katlı binada çıktı.

Girişinde iş yerleri olan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis aracı sevk edildi.