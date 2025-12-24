  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kadıköy'deki yangın, saat 15.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bulunan iki bloklu 5 katlı binada çıktı.

Girişinde iş yerleri olan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis aracı sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

