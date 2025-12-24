Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanlığı'ndan fenomen öğretmenlere takip! Hesapları tek tek kontrol edilecek! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan fenomen öğretmenlere takip! Hesapları tek tek kontrol edilecek! Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik inceleme başlattı. Öğrencilerin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan öğretmenlerin hesaplarının tek tek kontrol edileceği vurgulandı. Bakanlığın 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesini istediği öğrenilirken, mevzuata uymayanlara disiplin cezası verilecek… İşte detaylar! SABAH









Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere yönelik düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, bakanlık CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine yeni bir çalışma başlattı.

TAKİPÇİSİ ÇOK OLAN ÖĞRETMENLER TEK TEK TESPİT EDİLECEK Bakanlığın aldığı kararın ardından 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesinin istendiği açıklandı.