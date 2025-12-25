Niğde'de kayıp olarak aranıyordu! Yanmış cesedi bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, olay yerinde polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde bir kısmı yanmış ve bir erkeğe ait cansız bedenin bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, "Yapılan kimlik ve bilgi çalışmaları neticesinde söz konusu şahsın, bugün saat 01.00 sıralarında ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan A.A. olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak emniyet birimlerimizce yürütülen çalışmalar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

