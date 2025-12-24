Sanatçı Metin Şentürk'ten duygu dolu açıklamalar: 'Battaniyeyi üstüme çeker ağlardım'

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.
Kasapoğlu, engellilerin toplumun merkezinde yer almasını istediklerini vurguladı. Sanatçı Şentürk'ün özel bir isim olduğuna işaret eden Kasapoğlu, Şentürk'ün değerlendirmelerinin Komisyon'a güçlü katkı sunacağını dile getirdi.
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemli başlıklar arasında yer aldığının altını çizen Kasapoğlu, bazı rahatsızlıkların zamanında tespit edilemediğinde engellilik haline dönüşebileceğini belirtti. Aile hekimlerinin sağlık sistemindeki ilk temas noktası olduğunu aktaran Kasapoğlu, hekimlerin görüşlerinin aydınlatıcı özellik taşıdığına dikkati çekti.
AİLESİNDEN 6 KİŞİ GÖRME ENGELLİ
Kasapoğlu, daha sonra sanatçı Metin Şentürk'e söz verdi. Şentürk, Komisyon'daki sunumunda, genetik körlük yaşadığını hatırlattı. Bakış açısının, bugüne kadar hayatını kolaylaştırdığına işaret eden Şentürk, öğrencilik yıllarında yaşadıklarını anlattı. Şentürk, ailesinden 6 kişinin kör olduğunu aktararak, toplumda engelliliğin kabulünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
"BATTANİYEYİ ÜSTÜME ÇEKER AĞLARDIM"
Engelliliğin aileler için zor olduğunun altını çizen Şentürk, yasaların her şeyi düzelttiğine tam olarak inanmadığını, toplumsal bilincin artırılması gerektiğini vurguladı. Öğrencilik yıllarında kendisine "Ben ne olacağım" sorusunu yönelttiğini dile getiren Şentürk, "Öğrencilik zamanında battaniyeyi üstüme çeker ağlardım.
"BİR SES 'SENDEN BİR ŞEY OLUR' DEDİ"
Daha sonra bir ses 'Senden bir şey olur' dedi. İşte bu, umudun sesiydi. Bütün engelli çocuklara anlatılacak çok hikaye olduğuna, onlara bunların ulaştırılmasının yararlı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
"CUMHURBAŞKANIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ"
Metin Şentürk, ailelerin sakladığı engelli çocukların içinde büyük cevherlerin bulunduğuna dikkati çekti. Akıllı çocukların öne çıkarılmasını öneren Şentürk, sahadaki çalışmalar için üzerine düşeni yapacağını bildirerek, "Askerlik yapamadığım ülkede askerliğimi böyle tamamlıyorum." ifadelerini kullandı. Şentürk, engelliler konusunda Birleşmiş Milletler'de (BM) mücadele ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda önlerini açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun Türkiye'de engelli hakları anlamında çığır açtığını ifade eden Şentürk, "Tüm engelliler çok şanslılar. Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz." dedi.