Sanatçı Metin Şentürk'ten duygu dolu açıklamalar: 'Battaniyeyi üstüme çeker ağlardım'

"BİR SES 'SENDEN BİR ŞEY OLUR' DEDİ"

Daha sonra bir ses 'Senden bir şey olur' dedi. İşte bu, umudun sesiydi. Bütün engelli çocuklara anlatılacak çok hikaye olduğuna, onlara bunların ulaştırılmasının yararlı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.