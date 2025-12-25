Haberler Yaşam Antakyalı vatandaş deprem konutlarını övdü: Yaparsa Erdoğan yapar! Antakyalı vatandaş deprem konutlarını övdü: Yaparsa Erdoğan yapar! 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. En büyük yıkımın yaşandığı şehir ise Hatay’dı… Asrın felaketinin ardından devlet ve millet el ele vererek asrın inşasını başlattı. Antakya’da, deprem konutlarını inceleyen Antakyalı bir vatandaş, gördükleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı: Allah Erdoğan’ı eksik etmesin… SABAH









Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı… Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı… Depremin en büyük yıkıma yol açtığı illerden birisi de Hatay'dı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği afetin ardından devlet ve millet el ele verdi ve yaraların sarılması için asrın mücadelesine başlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde inşa edilen deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Hatay'da da depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşurken 455 bininci deprem konutunun 27 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerine teslim edileceği açıklandı. Deprem sonrası tamamen yenilenen bölgelerden biri olan Antakya'da, deprem konutlarını inceleyen Antakyalı bir vatandaş, gördükleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı.