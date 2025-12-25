Gıda sahtekarlarına geçit yok! Bakanlık listeyi güncelledi: Yediklerimiz ne lahmacun, ne de yoğurt...

Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" başlığı altında yayımlanan iki ayrı listede yer alan ürünler dikkat çekti.