Gözler MEB’de! 10 bin öğretmen ataması ne zaman? AGS branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Eğitim camiasında "yeni dönem" resmen başlıyor. KPSS döneminin kapanmasının ardından, öğretmen alımlarında artık Milli Eğitim Akademisi ve AGS (Akademi Giriş Sınavı) kriterleri belirleyici olacak. 24 Kasım'da atanan 15 bin öğretmenin ardından geriye kalan 10 bin kişilik kontenjan bekleniyor. Bakan Yusuf Tekin, daha önce Aralık ayını işaret etmişti. Peki, 10 bin öğretmen atama ne zaman? İşte detaylar…

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin yeni öğretmen adayı için henüz resmi bir başvuru takvimi yayımlamadı. Bakanlığın yıl bitmeden veya 2026'nın ilk günlerinde takvimi duyurması bekleniyor. Atanan 10 bin aday, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak. Bu eğitimlerin 2026'nın ilk aylarında başlaması planlanıyor.

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Şu an için resmi branş dağılımı listesi açıklanmadı. Bakan Yusuf Tekin, kontenjanların "ihtiyaç analizi" doğrultusunda belirleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

Bakan Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit." diyerek, kontenjanların sadece Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin altını çizdi.

10 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen adayının eğitimlerine gelecek yılın başında (2026) başlaması bekleniyor. Bu eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından adayların görev yeri atamaları ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek.