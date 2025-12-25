  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Uyuşturucu tahlil sonuçlarını para karşılığında değiştirenlere operasyon! 19 kişi tutuklandı

Uyuşturucu tahlil sonuçlarını para karşılığında değiştirenlere operasyon! 19 kişi tutuklandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra 19 kişi tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Uyuşturucu tahlil sonuçlarını para karşılığında değiştirenlere operasyon! 19 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'Temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siirt'te yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi. 2'si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA