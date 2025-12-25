Yapay zekâ üretim süreçlerinde dönüşümün anahtarı

MİTSUBİSHİ Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Pazarlama Koordinatörü Jacek Smoluch, dünya genelinde bin üretim tesisinden yalnızca birinin gelişmiş yapay zekâ çözümlerini etkin biçimde kullanabildiğini belirtiyor. Yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmeler ve dünya genelinde artan uygulama örneklerine rağmen, üretim sektöründe yapay zekâ kullanımı sınırlı düzeyde ilerliyor. Otomasyon alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler, üretim süreçlerinde önemli bir dönüm noktası yarattı. Uzmanlar, dijital dönüşümün kısa vadeli değil, uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Pazarlama Koordinatörü Jacek Smoluch, "İnsanlar genellikle bir yılda yapılabilecekleri abartırken, on yılda başarılabilecekleri küçümser" diyerek dönüşüm sürecine uzun vadeli bir bakışın gerekliliğini vurguluyor.

YÜKSEK ENERJİ MALİYETİ

Küresel ölçekte artan enerji maliyetleri, sürdürülebilirliği bir pazarlama söylemi olmaktan çıkararak işletmeler için stratejik bir zorunluluk haline getirdi. Smoluch, "Enerji verimliliği artık yalnızca çevreci bir mesaj değil. Elektrik fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde, enerji tüketimini iyileştirmek kârlılığı korumanın anahtarı haline geldi" diyor. Bu gelişme, maliyet optimizasyonuna odaklanan yapay zekâ destekli enerji yönetim sistemlerinin üretim tesislerinde hızla yaygınlaşmasını sağladı. Küresel tedarik zincirlerinde, özellikle Asya kaynaklı sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar, üreticileri yerel tedarik ve kaynak kullanımına yönlendiren güçlü bir eğilimi beraberinde getirdi. Bu dönüşüm tedarik süreçlerinde güvenilirliği artırırken, daha kısa taşıma mesafeleriyle çevresel etkinin azalmasına katkı sağlıyor. Böylece işletmeler, sürdürülebilirliği ve operasyonel verimliliği doğal bir denge içinde bir araya getirebiliyor.

ARIZA OLUŞMADAN BAKIM

Yapay zekâ destekli bakım sistemlerinde son dönemde önemli ilerlemeler kaydedildi. Smoluch, "Artık bir robotun hızını yüzde 70'e düşürerek ömrünü uzatırken üretim verimliliğini korumayı önerebiliyoruz" diyor.