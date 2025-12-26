Güllü nasıl düştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Temas ve dış kuvvet... Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinde ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Kızı Tuğyan, Güllü'yü kasten öldürme suçundan tutuklanırken bilirkişi raporunda ortaya çıkan detaylar da çok konuşulacak.









Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı rapor şüpheleri artırdı. Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği belirlendi.

İNCELEME VE KEŞİF

Arabeskin ünlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Rapora GÜNAYDIN ulaştı.