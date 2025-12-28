Ard arda kar tatili olan iller belli oldu! Valilik duyurdu: Eğitime bir gün ara verildi

Son dakika haberleri… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı. Yeni haftada da sıcaklıkların, "Zemheri" soğuk hava dalgasının etkisiyle mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken, birçok ilde kar yağışının etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte milyonlarca veli ve öğrenci "Yarın eğitime ara verilecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

İLK KAR TATİLİ HABERİ O İLİMİZDEN!

Yılın ilk kar tatili haberi Zonguldak'tan geldi. Kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

BOLU'DA EĞİTİME ARA

Bolu'da, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

DÜZCE'DE KAR TATİLİ

Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

KARABÜK'TE KAR TATİLİ

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.

VAN'DA DA EĞİTİME ARA

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

MUŞ'TA EĞİTİME ARA

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.