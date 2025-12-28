Valilik açıkladı! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi hangi iller tatil?

Yeni yıla kısa bir süre kala Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Öğrenciler ve veliler, okulların son durumuna ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili için Valilik açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar…
YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Yurdun birçok noktasında etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim-öğretim faaliyetlerini de yakından ilgilendiriyor. Meteorolojik verilere göre; İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun bazı illeri (Ardahan, Kars ve Erzurum dışındaki alanlar), Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimleri (Batman ve Mardin hariç) ile birlikte Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre birçok bölgede kar yağışının devam etmesi, buzlanma ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle bazı illerde eğitim-öğretime ara verildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Kastamonu Küre Kaymakamlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Zonguldak Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Zonguldak'ta okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
KARABÜK
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü okullar pazartesi günü tatil edildi.