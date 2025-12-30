Haberler Yaşam Başörtüsüyle alay edildiğini iddia etmişti! İşte savcılıktan ilk açıklama

Başörtüsüyle alay edildiğini iddia etmişti! İşte savcılıktan ilk açıklama

Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunda tepki çeken “başörtüsüyle alay edildiği” iddia edilen görüntüler sonrası, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili resmî açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Başörtüsüyle alay edildiğini iddia etmişti! İşte savcılıktan ilk açıklama

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Z.N.A. isimli şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Şüphelinin, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu kapsamında ifadesinin alındığı belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli Z.N.A.'nın 29 Aralık 2025 tarihinde alınan savunmasının ardından, adli kontrol talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği kaydedildi. Sevk yazısında, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirlenen yerlere başvurma şeklinde adli kontrol tedbirleri talep edildi.

MAHKEMEDEN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgu sonrasında, şüpheli hakkında "yurt dışına çıkamamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Söz konusu kararın ardından şüpheli serbest bırakıldı.

