YURT genelinde hava sıcaklıklarının sıfırı görmesiyle kar yağışı Ege Bölgesi'nde de etkili oldu. İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ödemiş ilçesinde bulunan ve 2 bin 159 metre rakımıyla İzmir'in en yüksek noktası olan Bozdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, bölgede kayak tesisleri ve teleferik hattının bulunduğu alanlarda hareketlilik bekleniyor. Manisa'nın Selendi, Alaşehir ve Turgutlu ilçelerine mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Etkili olan kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçe merkezinde yüksek kesimlere giderek kar yağışının tadını çıkardı. Terziler Mahallesi başta olmak üzere Kınık mevkiinde etkili olan kar yağışı kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Yağan kar yüksek kesimleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplarken, 2026 yılına günler kala gerçekleşen kar yağışı vatandaşlar tarafından yeni yılın bol ve bereketli bir yıl olacağı şeklinde yorumlandı. Kar yağışı ile birlikte Kütahya ve Afyonkarahisar beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kütahya'nın simgeleri arasında yer alan Zafer Meydanı'ndaki çinili vazo ve saat kulesi, karla kaplanarak güzel manzaralar sundu. Ege beyaza büründü zinde yaşayan vatandaşla