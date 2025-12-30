Gazeteci Altaylı tahliye edildi

GAZETECİ Fatih Altaylı, sosyal medya yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Tehdit' suçlamasıyla tutuklanmıştı. 26 Kasım'da görülen ilk davada Altaylı'nın tutukluluk haline karar verilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dava dosyası istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, suçun niteliği, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesinin bulunmayışı ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi değerlendirilerek Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.