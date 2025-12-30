İstanbul'da alarm! Florya açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı!

Son dakika haberleri... İstanbul'un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
Olay, 11.50 sıralarında İstanbul'da Florya açıklarında meydana geldi. Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden bilinmeyen bir nedenle acil durum çağrısı geldi.
Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan acil durum çağrısı yapılan gemiler havadan görüntülendi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.