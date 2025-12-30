İstanbul’da kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından vatandaşların da heyecanla beklediği kar yağışı an itibariyle İstanbul'da etkili olmaya başladı.Kent genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış şiddetini artırdı. Beylikdüzü bölgesinde de sulu kar yağışı başladı. Ülkenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışları ise etkisini sürdürmeye devam ederken, valiliklerden peş peşe tatil haberleri de geldi. İstanbul'da başlayan kar yağışının şimdilik ne kadar süreceği ise merak konusu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ile Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batı kesimleri, Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden (40-60 km/saat), İç Ege, İç Anadolu'nun güneybatısı ile Doğu Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan (40-60 km/saat), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batı kesimleri, Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden, İç Ege, İç Anadolu'nun güneybatısı ile Doğu Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan (40-60 km/saat), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.