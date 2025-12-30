Kent meydanındaki trafo yangını endişe yarattı

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesi kent meydanı'nda elektrik trafosundan yükselen dumanlar paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Muğla Menteşe Kent Meydanı'nın yanında bulunan elektrik trafosundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, trafonun içindeki yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek dumanı ve alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.