Ünlü modacılara narkotik baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı uyuşturucu soruşturması sürüyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçtiğimiz gün bir operasyon daha düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HAVALİMANINDA GÖZALTI

Gözaltına alınanlar arasında modacı Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi'nin de olduğu öğrenildi. Majhadi'nin uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi. 28 Aralık tarihinde yapılan operasyonda rapçi Ege Karataşlı, Miss Turkey 2016 birincisi model Buse İskenderoğlu gözaltına alınmıştı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve Taner Çağlı ise dün akşam tutuklandı.