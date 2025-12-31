21 ilde DEAŞ’a büyük operasyon! İzmir’den 40 gözaltı!

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da yapıldı. Sosyal medya paylaşımında görüntülere de yer veren Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE 40 GÖZALTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ile 1 döner bıçağı, 1 hançer, 4 adet yıldız şeklinde kesici alet, 10 adet muhtelif özelliklerde bıçak, 2 adet balta, 3 adet orak, 6 adet fırlatma bıçağı, 3 adet katana/ kılıç, 1 adet çelik tel sargılı sopa, 187 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Öte yandan, 22-28 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 29 ve Ankara'daki operasyonlarda da toplam 127 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren saldırganlarla bağlantılı oldukları öğrenildi. Öte yandan Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişi yakalandı.