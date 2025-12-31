  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Meryem Boz kimdir? Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmacısı voleybolcu Meryem Boz’un hayatı

Survivor 2026 Ünlüler takımında yer alan Meryem Boz, yeni sezon başlamadan önce açıklanan yarışmacı kadrosuyla birlikte dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Sporcu kimliği ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Meryem Boz’un Survivor’a nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. İşte Survivor 2026’nın merak edilen yarışmacılarından Meryem Boz hakkında öne çıkan kısa bilgiler…

SABAH

Giriş Tarihi:

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonu için geri sayım sürerken, Ünlüler takımında yer alacağı açıklanan Meryem Boz şimdiden dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacı kadrosunun duyurulmasının ardından Meryem Boz'un yaşı, nereli olduğu ve hayatına dair detaylar izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Meryem Boz kimdir ve nerelidir? Başarılı sporcu kaç yaşında? İşte detaylar…

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988, Eskişehir doğumlu Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynuyor.

1.90 boyundaki milli voleybolcu Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa kupalarında pek çok ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Eskişehir DSİ Bentspor bünyesinde yetişen Meryem Boz; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA