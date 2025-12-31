Meryem Boz kimdir? Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmacısı voleybolcu Meryem Boz’un hayatı

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonu için geri sayım sürerken, Ünlüler takımında yer alacağı açıklanan Meryem Boz şimdiden dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacı kadrosunun duyurulmasının ardından Meryem Boz'un yaşı, nereli olduğu ve hayatına dair detaylar izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Meryem Boz kimdir ve nerelidir? Başarılı sporcu kaç yaşında? İşte detaylar…

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988, Eskişehir doğumlu Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynuyor.

1.90 boyundaki milli voleybolcu Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa kupalarında pek çok ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Eskişehir DSİ Bentspor bünyesinde yetişen Meryem Boz; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.