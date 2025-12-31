Ünlü isimler hakim karşısında

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, şüphelilerden Buse İskenderoğlu ile 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

OPERASYONLAR kapsamında; rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada 'thabacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler, Rabia Yaman, Zohaer Majhad ile işletmeci Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.