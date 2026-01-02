Antalya'da 1 yaşındaki bebek annesi tarafından darp edilmişti! O vicdansız tutuklandı!

Antalya'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu karısının 1 yaşındaki bebeğine şiddet uyguladığını düşünen baba Osman Vesek, eve kamera yerleştirdikten sonra gördükleri karşısında şoke olmuştu. Vicdansız annenin 1 yaşındaki bebeği öldüresiye darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Bakan Tunç ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şiddet iddiası, baba Osman Vesek'in 1 yaşındaki kızının vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Fas uyruklu anne İmane Moti'nin (25) bebeğine defalarca vurduğu, tokat attığı, terlikle darbettiği ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anların yer aldığı görülürken görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü.



Ortaya çıkan görüntülerin ardından baba Osman Vesek, Antalya Adliyesi'ne gelerek video kayıtlarıyla birlikte eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Vesek, yaşadığı şoku, "Tokatlıyor, terlikle vuruyor, ayaklarından tutup kanepeye fırlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi makyaj yapmaya devam ediyor" sözleriyle dile getirdi.



Suç duyurusunun ardından emniyete götürülen İmane Moti'nin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Moti, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen İmane Moti, tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

