Aşk hayatıyla gündem oldu! Sevcan Orhan kimdir ve nerelidir? İşte Sevcan Orhan'ın özel hayatı

SEVCAN ORHAN'IN KARİYERİ

2003 yılında "Bir Türküydü Yaşamak" isimli ikinci solo albümünü müzikseverlere sundu. 2006 yılında TRT aracılığıyla programcılığa merhaba diyen Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan "Tatlı Dile Güler Yüze"adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı. Ayrıca Cem Radyo'da "SAZINDA USTALAR" adlı müzik programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında türkü ve bestelerden oluşan"ADI AŞK" isimli albümünü müzik severlerle buluşturdu.

2010 yılında "Cem Radyo"da "Sevcan Orhan Mikrofonda" adlı programı hazırlayıp sundu.

Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.

2011 yılında 4. Albümü olan "Zemheriden Ötesi Bahar" isimli çalışmasını Özdemir Plak etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.