DEAŞ üyeleri arasında korkunç konuşma

YALOVA'DA 3 polisin şehit olmasına neden olan terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Aydın'da yakalanan 10 şüpheliden ise 4'ü cezaevine gönderildi. Adın'da tutuklanan Dilan İlhan'ın, Yalova'da polisle çatışmaya giren teröristlerle irtibat halinde olduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital materyaller ve telefon kayıtları, çarpıcı detayları ortaya koydu. Tutuklanan şüphelilerden Dilan İlhan'ın, Yalova'da DEAŞ teröristleri ile polis ekipleri arasında yaşanan çatışma sırasında telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Görüşme sırasında Yalova'daki teröristin, Dilan İlhan'a hitaben, "Dışarıda kâfirler var, bize ateş ediyorlar" şeklinde ifadeler kullandığı belirlendi. Diğer şüphelilerin telefon incelemelerinde ise DEAŞ terör örgütü üyeliğine ilişkin kesin delillerin yanı sıra Cumhuriyet karşıtı ifadelerin yer aldığı görüldü. Ayrıca bazı şüphelilerin aile bireylerinin de terör örgütüyle bağlantılı olduğu, geçmiş dönemlerde Yalova'ya sık sık gidip geldikleri tespit edildi. Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Dilan İlhan, K.E. ve H.B. isimli 3 kadın ile E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.