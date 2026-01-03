Suçlulara uluslararası kıskaç: 40 firari Türkiye’de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'dan kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. YERLİKAYA AÇIKLADI

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yakalanan suçluların 20'sinin kırmızı bültenle, 20'sinin ise ulusal seviyede arandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, ulusal seviyede aranan suçlulara ilişkin de bilgi paylaştı. Yerlikaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan B.C'nin İsviçre'de, bir şüpheli ile Ü.D. ve "dolandırıcılık", "hakaret", "gizliliğin ihlali", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "yağma" ve "kişisel verileri ele geçirme" suçlarından aranan E.A'nın Bulgaristan'da yakalandığını aktardı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, istihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ve Siber Suçlarla Mücadele, TEM ve Asayiş Daire başkanlıkları ekiplerini ve Adalet Bakanlığı görevlilerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.