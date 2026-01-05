Antalya'da eşini ve kızını öldüren bir cani baba... Cinayetin sebebi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi de yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızı Sena'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ANKARA'DA TESLİM OLDU
Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi.
Serik'te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan'ın, psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek 2 Ocak'ta iş yerinden 20 gün izne ayrıldığı öğrenildi.