Haberler Yaşam 97 yaşındaki oyuncu Haldun Dormen'den korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı...

Usta tiyatrocu Haldun Dormen'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu tedavi altına alındığı öğrenildi.

AA

Giriş Tarihi:

97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı.

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor.



Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.



Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

