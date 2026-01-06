Uyuşturucu partilerinin merkezi: Bebek Otel! O isimlere VIP oda

CEP TELEFONU VE 3'ÜNCÜ KİŞİLERE ANLATILMASI YASAK

İddialara göre, uyuşturucu partilerinin yapıldığı diğer ünlü mekanlar gibi burada da gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor.İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içerde neler yaşandığının 3'üncü kişilere anlatılması ise yasak. Bu yasağın delinmesi durumunda ise, bu yasağı delen kişi yada kişilerin bir daha bu işletmeye ve bağlı diğer işletmlere girmesi yasaklanıyor. Bu işletmeler arasında Yıldırım'la bağlantılı Club House, Very Stay House ve Bodrum Cennet Koyu'ndaki Bobo By The Stay Hotel'in de bulunduğu öğrenildi.

ZİYLAN VE ATEŞ'E BEBEK OTELDE ÖZEL VIP ODA

Bebek Otel'in müdavimleri arasında geçtiğimiz haftalarda fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ve firari Kasım Garipoğlu'nun ekürisi firari iş adamı Burak Ateş'in de yer aldığı çok sayıda isim bulunuyor. Öyle ki Ziylan ve Ateş'in Bebek Otel'de özel VIP odalara sahip oldukları da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Bu odalarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinde bulunulduğu iddia edilirken, Bebek Otel'e gelen kadınlardan ve fuhuş için kadın temin eden kişilerden hesap alınmadığı da öğrenildi.