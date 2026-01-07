Genç öğretmen sanal kumar yüzünden canına kıydı: Uyuşturucudan kurtuldum ama...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle intihar etti.
"AİLEMİN EVLERİNİ KUMARDA KAYBETTİM"
Genç öğretmen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir çalışmadığını belirterek, kumar yüzünden ailesinin çok sayıda evi ve yüklü parayı kaybettiğini ifade etti.
"UYUŞTURUCUDAN KURTULDUM AMA…"
Ailesinin kendisi için şehir değiştirerek memleketi Çankırı'ya geri döndüğünü söyleyen genç öğretmen, "Uyuşturucudan kurtuldum ama kumardan kurtulamadım." dedi.
"SANKİ BEN DEĞİLDİM BAŞKA BİRİSİYDİ"
Kumar bağımlılığı nedeniyle Çankırı'da bulunan ailesine ait evi de sattığını söyleyen Çelik, "Onun parası şu an annemin hesabında diye biliniyor.
Ben o hesaptaki bütün parayı 10 gün içinde yedim. O parayı nasıl yedim, nasıl bitti hiçbir şey bilmiyorum. Sanki ben değildim başka birisiydi." ifadelerini kullandı.
VİDEODAN SONRA İNTİHAR ETTİ
Görüntülerin sonunda "Hakkınız helal edin" diyen genç öğretmen, canına kıydı. Bu trajik kayıp, sanal kumar bağımlılığının insan üzerinde bıraktığı tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi.