  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam İnternet alışverişinde yeni dönem! İşte güncel gümrük ücreti

İnternet alışverişlerinde yurt dışından yapılan siparişlerde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni düzenlemeyle yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. İşte yeni dönem alışveriş ücreti…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayınlanan karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu sürenin ardından yurt dışından eşya getirmek isteyen vatandaşlar, gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacak. Artık ne kadar düşük tutarda olursa olsun, tüm yurt dışı alışverişler gümrük vergisine tabi olacak.

YENİ DÜZENLEMEDE OLACAKLAR

30 Euro ve altındaki alışverişler de gümrük vergisine tabi olacak
Tüm yurt dışı alışverişlerde gümrük müşavirliği gerekecek
Online alışveriş maliyetleri artacak
Küçük tutarlı alışverişler bile vergilendirilecek

DÜŞÜK TUTARLI ALIŞVERİŞLER

İnternet üzerinden yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı iddiaları son dönemde sıkça gündeme geliyordu. Özellikle e-ticaret platformları üzerinden yapılan düşük tutarlı alışverişlerin yarattığı vergi kaybı, düzenlemenin temel gerekçeleri arasında gösteriliyordu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DE BENZER ADIM

Avrupa Birliği de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. AB, online alışverişlerde uygulanan 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın bu gelişmeleri değerlendirmesinin ardından, Türkiye'de de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanması kararı alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA