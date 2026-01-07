İnternet alışverişinde yeni dönem! İşte güncel gümrük ücreti

Resmi Gazete'de yayınlanan karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu sürenin ardından yurt dışından eşya getirmek isteyen vatandaşlar, gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacak. Artık ne kadar düşük tutarda olursa olsun, tüm yurt dışı alışverişler gümrük vergisine tabi olacak.
YENİ DÜZENLEMEDE OLACAKLAR
30 Euro ve altındaki alışverişler de gümrük vergisine tabi olacak
Tüm yurt dışı alışverişlerde gümrük müşavirliği gerekecek
Online alışveriş maliyetleri artacak
Küçük tutarlı alışverişler bile vergilendirilecek
DÜŞÜK TUTARLI ALIŞVERİŞLER
İnternet üzerinden yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı iddiaları son dönemde sıkça gündeme geliyordu. Özellikle e-ticaret platformları üzerinden yapılan düşük tutarlı alışverişlerin yarattığı vergi kaybı, düzenlemenin temel gerekçeleri arasında gösteriliyordu.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DE BENZER ADIM
Avrupa Birliği de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. AB, online alışverişlerde uygulanan 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın bu gelişmeleri değerlendirmesinin ardından, Türkiye'de de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanması kararı alındı.