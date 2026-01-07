İnternet alışverişinde yeni dönem! İşte güncel gümrük ücreti İnternet alışverişlerinde yurt dışından yapılan siparişlerde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni düzenlemeyle yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. İşte yeni dönem alışveriş ücreti…









Resmi Gazete'de yayınlanan karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu sürenin ardından yurt dışından eşya getirmek isteyen vatandaşlar, gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacak. Artık ne kadar düşük tutarda olursa olsun, tüm yurt dışı alışverişler gümrük vergisine tabi olacak.

YENİ DÜZENLEMEDE OLACAKLAR 30 Euro ve altındaki alışverişler de gümrük vergisine tabi olacak

Tüm yurt dışı alışverişlerde gümrük müşavirliği gerekecek

Online alışveriş maliyetleri artacak

Küçük tutarlı alışverişler bile vergilendirilecek