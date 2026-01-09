Antalya'da cankurtaran fare! Eğitimleri 2 yıl sürüyor

DÜNYAYA ÖRNEK PROJE
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Belçika merkezli APOPO kuruluşu, GEA Arama Kurtarma Derneği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen 'Kahraman Fareler' projesiyle arama kurtarma faaliyetlerinde çığır açılacak.
Proje kapsamında Tanzanya'da eğitim alan Jo, Carusa, Wagner, Billy, Kiria ve Daniel isimli 6 Afrika keseli sıçanı, olası afetlerde hayat kurtarmak için Antalya'ya getirildi. Bu fareler, sırtlarına sabitlenen çanta şeklinde GPS ve kamera ile anlık takip ediliyor.
SİNYAL GÖNDERECEKLER
Yüksek koku yetenekleri, dar enkaz boşluklarında hızlı erişim sağlayabilmesi ve hafiflikleri nedeniyle tercih edilen fareler, aldıkları eğitimle enkaz altında bir canlı kokusu hissettiklerinde boyunlarına asılı zili çekerek dışarıdaki bilgisayara sinyal gönderecek.
Daha önce de APOPO tarafından Tanzanya'da tüberküloz teşhisi ve kara mayınlarının bulunması ile ilgili çalışmalarda kullanılan fareler, dünyada ilk defa doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak.
EĞİTİMLERİ 2 YIL SÜRÜYOR
APOPO'NUN 25 yıldır farelerin eğitimiyle ilgilendiğini söyleyen Dr. Danielle Giongrosso, "Bu projenin ilk uygulandığı yer Türkiye. Tamamen yeni bir araştırma alanı ile kahraman farelerin arama kurtarma faaliyetlerine katkılarını değerlendirebileceğiz. Eğitimleri 1.5-2 yıl kadar süren ve ortalama 10 yıl yaşayan fareleri arama kurtarmada köpeklerle tamamlayıcı ekip olarak düşünebiliriz" diye konuştu.