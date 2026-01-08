TOKİ projesinde 1 milyon soru! İşte TOKİ başvuru sürecindeki merak edilenler

Deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıran Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ), şimdi Türkiye 'nin dört bir yanında Yüzyılın Konut Projesi 'ni hayata geçiriyor. Başvuruları tamamlanan ve kura çekimi süren TOKİ 500 bin konut projesi için TOKİ'ye 1 milyona yakın soru geldi.

TOKİ'den konut alanlar ve yeni konut almak isteyen vatandaşlar, "444 86 54" numaralı çağrı merkezi, "toki.gov.tr" adresinde yer alan Bilgi Edinme bölümü, CİMER, "Alo 181" ve sosyal medya hesapları üzerinden merak ettikleri konulara ilişkin bilgi alabiliyor.



Bu kapsamda geçen yıl TOKİ'ye çağrı merkezi ve santral üzerinden gelen 656 bin 295 çağrı cevaplanırken, sosyal medya hesapları üzerinden iletilen 138 bin 684 soru da yanıtlanarak çözüm üretildi.



Bilgi Edinme, CİMER, Alo 181 ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla yöneltilen 164 bin 382 soruya ise yazılı olarak cevap verildi. Ayrıca, bilgi almak amacıyla TOKİ'nin Ankara ve İstanbul'daki hizmet binalarına başvuran 16 bin 971 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yapıldı.