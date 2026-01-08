Yeni Asır muhabirleri başarıya doymuyor

Ege Gazeteciler Federasyonu "Ege'nin En'leri" ödül töreni Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlendi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki törende, 14 kategoride 94 kişiye ödül verildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Aydın Valisi Yakup Canpolat, gazeteciler tarafından yılın valisi seçildi. Ege Gazeteciler Federasyonu'nun ödül töreni sonunda Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti de Yeni Asır'a iki ödül verdi. Yeni Asır Gazetesi Muğla muhabiri Osman Akça ve Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman Muhabiri Ömer Kundakçı, 'Haber ve fotoğraf' kategorisinde ödüle layık görüldü. Akça ve Kundakçı ödüllerini Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan'ın elinden aldı.