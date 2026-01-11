Haberler Yaşam Instragram'da veri sızıntısı skandalı! 17,5 milyon kullanıcının bilgileri çalındı Instragram'da veri sızıntısı skandalı! 17,5 milyon kullanıcının bilgileri çalındı Meta'nın veri güvenliği konusundaki tartışmalı sicili bir kez daha gündemde. Instagram'da ortaya çıkan kritik bir güvenlik açığının, API sistemindeki denetim eksikliği nedeniyle istismar edildiği ve yaklaşık 17,5 milyon kullanıcıya ait kişisel verinin ele geçirilerek dark web'de paylaşıma açıldığı iddia edildi. SABAH









Instagram, Facebook ve WhastApp gibi platformların çatı şirketi olan Meta, tarihinin en büyük API sızıntılarından birine daha imza attı. Siber güvenlik araştırmacıları tarafından fark edilen ve doğrulanan sızıntı, milyonlarca kullanıcıyı kimlik hırsızlığı ve hedefli kimlik avı saldırılarına karşı savunmasız bırakan geniş bir iletişim veri setini kapsıyor.

17 BUÇUK MİLYON KAYIT İÇERİYOR Söz konusu veri seti, bu haftanın başlarında "Solonik" takma adını kullanan bir saldırgan tarafından bilinen bir bilgisayar korsanı forumunda yayınlandı. "INSTAGRAM.COM 17M GLOBAL USERS — 2024 API LEAK" başlığıyla paylaşılan ilan, JSON ve TXT formatlarında 17,5 milyon kayıt içerdiğini iddia ediyor. Forumdaki paylaşıma göre veriler, 2024 yılının sonlarında bir "API sızıntısı" yoluyla elde edildi. Saldırganların, standart güvenlik önlemlerini atlayarak dünya çapındaki kullanıcı profillerini veri kazıma (scraping) yöntemiyle topladığı belirtiliyor. Sızdırılan veri tabanı, sadece kullanıcı adlarını değil, şu kritik bilgileri de içeriyor: -Tam isimler ve kullanıcı adları -Doğrulanmış e-posta adresleri -Telefon numaraları -Kullanıcı kimlik numaraları (ID) -Ülke ve kısmi konum verileri -Veri örneklerinden alınan ekran görüntüleri, siber suçluların hedefleri hakkında kapsamlı profiller oluşturmasına olanak tanıyan bu alanların geçerliliğini doğruluyor. -Aktif riskler ve istismar uyarıları