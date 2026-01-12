Yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı: İşte 13 Ocak’ta kar tatili olan iller

Türkiye genelinde 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler tarafından "Yarın okullar tatil mi?" sorusu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM 'un uyarılarının ardından valiliklerden açıklama bekleniyor. İşte 13 Ocak Salı günü kar tatili kararı alan iller…

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü de ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

BATMAN

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kozluk Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda; ilçede kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşeceği ve buna bağlı olarak buzlanma ile don olaylarının artabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 13 Ocak Salı günü ilçe genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Sason Kaymakamlığı'nın duyurusunda da ilçede bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilerek, 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.



Valiliğin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi. Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.

BAYBURT

Bayburt'un Demirözü ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilçenin tamamında etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındığı bildirildi. Yapılan duyuruda, "İlçemiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 13.01.2026 Salı günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Alınan karar doğrultusunda, Demirözü ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin söz konusu tarihte yapılmayacağı belirtildi.

MARDİN

Mardin'in Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı yarın Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.



Bölge genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kar yağışı ve buzlanma meydana gelirken, Mihalıççık ilçesinde okullar tatil edildi. Mihalıççık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve hava muhalefetinden dolayı 13 Ocak 2026 (Salı) günü ilçemiz genelindeki okulların 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

SİVAS

Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, malul ve engelli personelin, ağır kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı Tokat'ta da etkili oldu. Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir olarak; Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle kent merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verildi.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi.



Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.



Malatya'da kent merkezinde sağanak ve zaman zaman karla karışık yağmur etkili olurken, kırsal kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Yağışların etkili olduğu Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak söz konusu ilçelerde 13 Ocak Salı günü eğitime ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

SİNOP

Sinop'ta kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini yarın da devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."

ADIYAMAN

Adıyaman'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger, Sincik, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kara karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi. Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği duyuruldu. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.



Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti. Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.

3 İLÇEDE KAR TATİLİ

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce belirtmiş olduğumuz ilçelere ilaveten; Fatsa, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde de tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

KAYSERİ

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde 13 Ocak Salı günü, gün boyunca yoğun buzlanma görüleceği ifade edildi. Hava koşullarının genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Ocak Salı tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

KONYA

Konya'da 3 ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kentteki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ahırlı, Halkapınar ve Hadim ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, Halkapınar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelde 1 gün idari izinli sayılacak.

SAMSUN

Samsun'da kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar sonrasında buzlanma, don, sis ve pus meydana geleceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelliler ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler 1 gün idari izinli sayılacak.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle 13 Ocak Salı günü ilçedeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.