Antalya'da komşuya tuzak dehşeti: Elektrikli düzenek kurmuş! Savunması pes dedirtti

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Kaynar'ın hazırladığı elektrikli düzeneği inceleyen bir elektrik mühendisi, ölümcül etkisinin olmadığını kaydetti. Ancak mahkeme heyeti düzeneğin yeniden incelemesini ve rapor hazırlanmasını talep etti. Son incelemede düzeneğin tehlikeli ve ölüme yol açabilecek şekilde hazırlandığı belirtildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Kaynar'ın yargılamasına devam edildi. Can güvenliği olmadığını kaydeden müşteki Tezcan K., "Suçun işlendiği delillerle sabittir. 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Kaynar ise savunmasında amacının korkutmak olduğunu belirterek, "Avcı gibi gösterilmeye çalışıldım. Ben darpçı değilim. İlk duruşmada da söylemiştim. Çiviler paslıydı o nedenle öldürücü değildi. Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezler. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını gerektiren bir eylemi gerçekleştirdiği, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve mağdurun vücudunda basit müdahale ile giderilebilecek iz olması nedeniyle 13 yıl hapis cezasına hükmetti.