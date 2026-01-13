Tescillendi! 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi Tescillendi! 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi Lezzeti ve yüksek getirisiyle öne çıkan tropikal meyvelerin Türkiye'ye adaptasyonu için süren çalışmalar sonucunda 8 tropikal çeşit tescili yaptırılarak tarım ekonomisine kazandırıldı. AA









Turizmin yanı sıra tarım kenti de olan Antalya'da, anavatanı farklı ülkeler olan tropikal meyvelerin yerlilerinin üretilmesi için 2017'de çalışma başlatıldı.



Tropik meyvelerle ilgili Antalya Valiliğinin desteğiyle Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle özellikle Alanya, Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçelerinde tropikal meyvelerin adaptasyonu için proje yürütüldü.





Sera, açık alan ve laboratuvarlarda yapılan çalışmalar sonucunda ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya türünde "Cosmic Charlie" ve "Bloody Mary" çeşitleri, çarkıfelek (passiflora) türünde "Possum Purple", mangoda "Kent", longan türünde "Kohala", litchi türünde ise "Brewster" ve "Mauritius" çeşitleri, tescil ettirilerek Milli Çeşit Listesi'ne kaydedildi.



Enstitüde yürütülen proje sonucunda tropikal meyveler konusunda özel sektörün de yatırım yapmasıyla, mango, pitaya, çarkıfelek, papaya ve yıldız meyvesi türlerinde üretim miktarı önemli ölçüde arttı.



BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, enstitü olarak 5 ayrı lokasyonda, 2 bin 856 dekar açık, 41 dekar örtü altı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışma yaptıklarını söyledi.



Antalya'nın özellikle son yıllarda tropikal meyve üretiminde öne çıkmaya başladığını belirten Ünlü, tropik meyvelerle ilgili yürüttükleri projede önemli sonuçlara ulaştıklarını dile getirdi.