Adliyede hakim A.K'yı silahla vurmuştu: O savcı tutuklandı!

Hâkim A.K'ın odasında kısa süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savcı M.Ç.K., Hâkime tabancayla ateş etti.

Savcı K., ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi.

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Yaralı hâkim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde görevli üye Hâkim A.K'yı silahla vurduktan sonra gözaltına alındı. M.Ç.K., Sulh Ceza Hakimliği'nce üzerine atılı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenildi.