Adliyede hakim A.K'yı silahla vurmuştu: O savcı tutuklandı!

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K.(33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde (İstinaf) görevli üye Hâkim A.K.'yı (45), dün 13.00 sıralarında ziyarete gitti.
Hâkim A.K'ın odasında kısa süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savcı M.Ç.K., Hâkime tabancayla ateş etti.
Savcı K., ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi.
SAVCI GÖZALTINA ALINDI
Yaralı hâkim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde görevli üye Hâkim A.K'yı silahla vurduktan sonra gözaltına alındı. M.Ç.K., Sulh Ceza Hakimliği'nce üzerine atılı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenildi.
KADINA KARŞI ŞİDDET BÜROSU'NDA GÖREV YAPMIŞ
Ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. Savcı M.Ç.K'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikayetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan savcı M.Ç.K. İstanbul Adliyesine sevk edildi. İfadesi Özel Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili tarafından alınacak.