Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı! Kadın otel görevlisiyle birbirine girdi Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı! Kadın otel görevlisiyle birbirine girdi Son dakika: Beşiktaş'ta bir şahıs sevgilisi Rümeysa E. ile geceyi otelde geçirdi. Asıl olay ise şahsın sevgilisini odada bırakıp otelden ayrılmasıyla başladı. Daha sonra Rümeysa E.'de otelden çıkmak istedi ancak sevgilisinin otel ücretini ödemediğini öğrendi. Genç kız, 'Param yok' sözleri üzerine otel görevlisi Gamze Ç. ile tekme tokat birbirlerine girdiler. DHA









Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 05.30 sıralarında Türkali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rümeysa E. gece saatlerinde sevgilisiyle caddede bulunan bir otele gitti. Çift ardından tuttukları odaya geçti. Odada vakit geçirdikten bir süre sonra adam, sevgilisi Rümeysa E.'yi odada bırakarak otelden ayrıldı. Adamın otele geri gelmemesi üzerine Rümeysa E. de otelden ayrılmak için aşağı indi.

SEVGİLİSİ KADINI OTELDE BIRAKIP ÇIKTI Kendisini durduran otel görevlisi Gamze Ç. kadına otel ücretinin ödenmediğini söyledi. Bunun üzerine Rümeysa E., ücreti sevgilisinin ödeyeceğini söylediğini, üstünde para olmadığını belirtti. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Otel görevlisi Gamze Ç.'nin gitmesine izin vermemesi üzerine Rümeysa E. küfür ve hakaret etti. Kadınlar çıkan kavgada birbirlerini darbetti. Rümeysa E. saldırdığı sırada Gamze Ç., 'Benim çoluğum çocuğum var' diyerek bağırdı. Kadının saçını tutan Rümeysa E., birkaç kez daha kadına tekme attı. Sokaktaki erkeklerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Rümeysa E. baygınlık geçirdi.