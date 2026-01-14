Su ürünleri sektörü ihracatta 4 milyar doları aştı

DÜNYA'NIN üç öğün protein ihtiyacını karşılayan Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2025 yılında ihracatını yüzde 5'lik artışla 3 milyar 862 milyon dolardan 4 milyar 46 milyon dolara taşıdı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2015 yılında 1 milyar 184 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, son 10 yılda sektörün ihracatını yüzde 123 geliştirerek 4 milyar 46 milyon dolara ulaştırdığını ve ihracatın yıldız sektörlerinden biri olmayı başardığını dile getirdi.