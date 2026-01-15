6 saniyede infaz! Avukat Serdar Öktem'e yönelik suikastın görüntüleri ortaya çıktı

Serdar Öktem'in vücuduna 2'si başına olmak üzere dört kurşun isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Serdar Öktem hayatını kaybetti ve sır bir suikastle infaz edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri titiz bir çalışma yürüttü.

Avukat Serdar Öktem , 6 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Şişli 'de uğradığı suikastle öldürüldü. Ofisinden çıktıktan sonra Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen Avukat Serdar Öktem'i takip eden saldırganlar, Öktem'in trafikte sıkışan aracını yaylım ateşine tuttu.

Olayı gerçekleştiren tetikçiler ve bağlantıları deşifre edildi. İddialara göre uzun namlulu silahlarla öldürülen Serdar Öktem'in suikastı; Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" olan ve 3 Ağustos 2025 tarihinde İspanya'da Casperlar Suç Örgütü'nce öldürülen Caner Koçer cinayetine misilleme olarak gerçekleştirildi.

Çünkü iddialara göre Serdar Öktem, Daltonlar Suç Örgütü'nün husumetli olduğu Casperlar Suç Örgütü'nün bazı üyelerinin ve Casperlar Suç Örgütü Lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatlığını yapıyordu.