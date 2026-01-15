BTK sosyal medya platformları için rapor hazırladı! Denetim ve gözetim şart uyarısı! Milyonlarca kullanıcı tarafından gün içerisinde en fazla vakit geçirilen dijital platformlar olan WhatsApp, Netflix ve Tiktok uygulamalarına yönelik denetimin şart olduğunu BTK hazırladığı raporda ortaya koydu.









Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan dijital platformlara yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yakın takip uyarısı geldi.

BTK hazırladığı raporda WhatsApp, Netflix, YouTube ve Tiktok gibi dijital platformlarda kullanıcı verilerinin işlenmesi ve paylaşımı konularında sıkı standartlar olması gerektiğine dikkat çekildi. Raporda "Dijital platformların faaliyetlerini sürekli denetleyen ve düzenli raporlar hazırlayan bir gözetim mekanizması oluşturulmalıdır" önerisine yer verildi.