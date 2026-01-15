Mersin Limanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Brezilya'dan göndermişler

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Mersin Limanı'nda Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik.Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"ifadelerini kullandı.

