Sokak ortasında dehşet saçtı! 37 kurşunu peş peşe sıktılar...

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si, otomatik silahlarla Tunçel'e ateş açtı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araca isabet etmiş çok sayıda mermi izi olduğu görüldü. Çalışmaların ardından kovanlar delil torbalarına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Tunçel'in aracı ise, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

PEŞ PEŞE 37 KURŞUN SIKTILAR

Silahlı saldırı anı ve silahlı saldırganların ateş ettikten sonra araca binerek olay yerinden kaçtıkları anlar cep telefonu kemrasına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.