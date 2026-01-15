  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Düzenlenen yeni operasyonda voleybolcu Derya Çayırgan'ında aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçu kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan'ında aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA