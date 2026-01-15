Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçu kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan'ında aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.