  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
DMM'den '500 Bin Sosyal Konut Projesi' açıklaması

DHA

Giriş Tarihi:

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular 19 Aralık 2025'te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur" denildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA