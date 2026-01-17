DMD’li küçük Cafer için kritik süreç başladı

KONYA'DA yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Levi Cafer Nacak'a (6) İzmir'den yardım eli uzandı. Haluk Ramazan Nacak, "Yurt dışında 'Elevidys' adlı tedaviyi öğrendik. Sonrasında valilik yardım toplama izni süreci başladı. Fizik tedavi, hidroterapi ve kortizol tedavisine devam ediyoruz" dedi. Cafer'in ilkokula yeni başladığını belirten Nacak, "Çok kritik bir zamandayız. Parmak uçlarında yürüme kalıcı hale geldi; merdiven çıkmakta zorlanıyor ve kollarında güçsüzlük var. Yardım toplama iznimiz var. CAFER yazıp 8256'ya bir SMS gönderildiğinde tüm operatörlerden 50 liralık bağış yapılabiliyor. Hesaplar blokeli ve valilik kontrolünde" diye konuştu.